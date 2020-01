Voda je náš každodenný zdroj energie a kondície. Napriek všetkému ju však denne odmietame a radšej siahame po lahodnejších pochúťkach,ktoré nás ničia.

V štúdii Nature Communications je štatisticky dokázané , že nadmerná konzumácia sacharidov ,teda cukru spôsobuje

hyperaktívny rast nádorov a zvyšuje riziko nevyliečenia rakoviny v počiatočnom štádiu. Či už je to pravda alebo nie

skúmať na figurínach sa to nebude. No treba vziať do úvahy,že bežná fľaštička coca coly obsahuje 52g a čistá neperlivá minerálka

alebo voda z vodovodu 0g a ich energetická hodnota je priam neúmerne odlišná. Pravidelné pitie čistej vody z vodovodu ti

zaručí dostatočný príjem energie po celý deň, naproti ochutenej fľaštičke ,ktorá ti zaručí energiu len na chvíľu a istý čas

po jej dopití pociťuješ uspávanie. Je to tým ,že všetky sacharidy sa postupne po vstrebaní menia na glukózu a až potom sa

absorbujú do krvného obehu. Čím väčší príjem sacharidov v daný moment, tým je to však horšie. Telo nestíha absorbovať toľký príjem naraz

a tak mení tvoj nápoj na tuk. S ktorým sa ťažšie pracuje ako s cukrovým návykom.

Človek dnešnej doby, ktorý sa neživí práve manuálnou prácou máva málokedy nedostatok energie. A ešte horšie je to, že – a to sa už dostávame k jadru problému –

že niektoré potraviny dodávajú energiu veľmi rýchlo. Až tak rýchlo, že jej zákonite vznikne prebytok. Čo sa stane?

-v organizme vznikne náhly prebytok energie vo forme krvného cukru získanej z potravy;

-preto sa vylúči inzulín, aby znížil zvýšenú hladinu krvného cukru;

-energia, ktorú telo nespotrebovalo sa mení na tuk;

-hladina krvného cukru je asi za hodinu a pol inzulínom postupne znížená, často až pod „normál“;

-telo zaregistruje rýchly pokles hladiny krvného cukru pod normál a vyšle signál: krvný cukor prudko klesol, treba rýchlo doplniť energiu;

-človek dostane neovládateľný hlad na sladké a naje sa;

-tým sa zas rýchlo zdvihne hladina krvného cukru a celé to pokračujte od začiatku… Tak tučnieme za stáleho hladu a neodolateľnej chuti po sladkostiach.

Čo teda piť? Len to ,čo mnohým z nás nechutí: čistú vodu. Nebalí sa plastových fliaš, nepodporuje rast nádorov a tukov, nevyvolávala v nás pocit hladu a

keďže sa nebalí do plastou, nekončí nedopitá flaška na najbližšom smetisku.